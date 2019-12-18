В Москве семь районных судов проверяют после сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрывов поступили в среду в семь судов Москвы, посетителей и сотрудников эвакуируют в целях безопасности. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Московского городского суда, Чертановский суд вернулся к работе.

"Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в Хорошевский, Тимирязевский, Перовский, Кунцевский, Бутырский, Никулинский и Чертановский суды. Последний вернулся к работе", - сообщил представитель суда.

Ранее в среду источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники оперативных служб начали проверку трех торгово-развлекательных центров в Подмосковье, речь идет о ТРЦ "Рио" в Коломне, ТРЦ "Шелковый путь" на 32-м км МКАД, а также ТРЦ "Вегас" на 24-м км МКАД. Для проверки сообщений об угрозах взрыва сотрудники оперативных служб и кинологи выехали также к ТЦ "Кунцево плаза", "Океания", "Европейский", "Капитолий" и "Принц плаза".

Волна "минирований" в столице началась 28 ноября. За две недели были проверены из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек.