МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Фонд Baring Vostok осудил домашний арест экс-директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова по делу о хищении 2,5 млрд рублей, основным фигурантом которого является основатель Baring Vostok Майкл Калви. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Мы осуждаем домашний арест Александра Цакунова, который является следствием продолжающегося корпоративного конфликта. Стараниями Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова этот сугубо арбитражный спор решается через фейковое уголовное преследование оппонентов в нарушение закона и профессиональной этики", - сообщили в фонде.

Также в организации считают, что арест Цакунова нужен для давления на него ради показаний против сотрудников Baring Vostok, содержащихся под стражей в течение года. В фонде отметили, что будут оказывать задержанному всю возможную поддержку по защите его прав.

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 13 января экс-директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова по делу о хищении 2,5 млрд рублей, основным фигурантом которого является основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.

Цакунов стал седьмым фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". По этому делу, помимо Калви и Цакунова, проходят партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев и директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров.

Дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви, введя в заблуждение совет директоров банка, организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный ПКБ от "Восточного", был зачтен уступкой акций, реальная стоимость которых, как сообщалось ранее, оценивалась в 600 тыс. рублей. При этом, как стало известно из письма бизнес-омбудсмена Бориса Титовав в поддержку Цакунова, следователи оценивают акции компании International Financial Technology в сумму до 600 млн рублей, а не 600 тыс. рублей, как утверждалось ранее.