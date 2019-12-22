{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Уфе возбудили уголовное дело после пожара на заводе "Нефтехим"

Следователи планируют опросить руководство и сотрудников предприятия, а также провести пожарно-техническую судебную экспертизу для установления причины возгорания
Описание
© Пресс-служба МЧС РФ по Республике Башкирия/ТАСС

ТАСС, 22 декабря. Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело в связи с возгоранием на производственной площадке АО "Опытный завод "Нефтехим" в Уфе. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба"), по факту пожара на производственной площадке предприятия АО "Опытный завод "Нефтехим", произошедшего 22 декабря", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, проведен осмотр места происшествия. Следователи намерены проанализировать изъятую производственную и разрешительную документацию, допросить руководство и сотрудников предприятия, провести пожарно-техническую судебную экспертизу для установления причины возгорания и оценку причиненного ущерба.

Сообщение о возгорании в трехэтажном кирпичном производственном здании в АО "Опытный завод "Нефтехим" поступило в воскресенье. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Пожар был локализован в 08:44 мск на площади 2 тыс. кв. м, открытое горение ликвидировано в 10:50 мск.

Превышений ПДК вредных веществ в воздухе, по данным ГУ МЧС по республике, не зафиксировано. До границы с жилым сектором 1 км, жалоб от населения не поступало. Причиной пожара, по словам зампредседателя Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Александра Лопухова, могло стать возгорание технологической жидкости.

В новость внесены изменения (16:59 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияБашкортостан
Реклама на ТАСС
Главу отделения полиции Армянска задержали за производство суррогатного алкоголя
Ему может грозить до двух лет лишения свободы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС