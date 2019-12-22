В Уфе возбудили уголовное дело после пожара на заводе "Нефтехим"

ТАСС, 22 декабря. Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело в связи с возгоранием на производственной площадке АО "Опытный завод "Нефтехим" в Уфе. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба"), по факту пожара на производственной площадке предприятия АО "Опытный завод "Нефтехим", произошедшего 22 декабря", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, проведен осмотр места происшествия. Следователи намерены проанализировать изъятую производственную и разрешительную документацию, допросить руководство и сотрудников предприятия, провести пожарно-техническую судебную экспертизу для установления причины возгорания и оценку причиненного ущерба.

Сообщение о возгорании в трехэтажном кирпичном производственном здании в АО "Опытный завод "Нефтехим" поступило в воскресенье. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Пожар был локализован в 08:44 мск на площади 2 тыс. кв. м, открытое горение ликвидировано в 10:50 мск.

Превышений ПДК вредных веществ в воздухе, по данным ГУ МЧС по республике, не зафиксировано. До границы с жилым сектором 1 км, жалоб от населения не поступало. Причиной пожара, по словам зампредседателя Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Александра Лопухова, могло стать возгорание технологической жидкости.

В новость внесены изменения (16:59 мск) - добавлены подробности.