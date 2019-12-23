СК проводит проверку после выкатывания самолета за пределы полосы в аэропорту Кирова

КИРОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту выката самолета Boeing 737 авиакомпании "Победа" за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в кировском аэропорту Победилово. Об этом в понедельник сообщается на сайте Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Организована доследственная проверка по факту выката пассажирского самолета за пределы полосы при рулении после приземления в аэропорту Победилово города Кирова. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причин выката воздушного судна," - говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в момент разворота самолет задел одним из шасси грунтовку, никто не пострадал, все пассажиры благополучно покинули борт. Информацию об инциденте опровергли авиаперевозчик и аэропорт.

Как сообщил ТАСС начальник коммерческого отдела аэропорта Кирова Алексей Губин, резервный борт авиакомпании "Победа" вылетел из Кирова в Москву. "Для выполнения рейса DP278 Киров - Москва в Киров прибыло резервное воздушное судно, в настоящее время самолет вылетел в Москву. Общая задержка составила четыре часа, рейс ожидали 125 пассажиров", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что вечерние рейсы выполняются без задержек.

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