Совершивший вынужденную посадку в Красноярском крае Ми-8 был новым

"Вертолет был новый. Вертолет выпущен в сентябре 2017 года. Бортовой номер RA22720", - уточнили в министерстве, добавив, что о состоянии воздушного судна на момент инцидента можно будет узнать после заключения комиссии.

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Вертолет Ми-8, совершивший вынужденную посадку возле села Байкит на севере Красноярского края, был новым, сообщили в среду ТАСС в Министерстве транспорта региона.

Хронология аварий и катастроф вертолетов Ми-8 в России с 2018 года

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что воздушное судно и его пассажиры были застрахованы. На сайте "Красавиа" указывается, что авиакомпания имеет договор с "Ингосстрахом" об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Красавиа" совершал перелет из Байкита на нефтяное месторождение. На борту были 24 человека, в том числе три члена экипажа. При взлете судно попало в снежный вихрь, после чего совершило жесткое приземление. По последним данным, в результате ЧП пострадали 15 человек, погибших нет.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное по факту аварийной посадки.