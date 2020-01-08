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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

Эксперт: Иран, атаковав объекты США, хотел показать свою способность ответить

Политолог Федор Лукьянов считает, что Тегеран не ставил целью нанести большой ущерб

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Тегеран, осуществив ракетную атаку по американским объектам в Ираке, не ставил целью нанести максимальный ущерб, а в первую очередь демонстрировал свою способность дать ответ за гибель генерала Касема Сулеймани. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в среду выразил директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

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"Ситуация очень неприятная. Я думаю, что Иран, с его точки зрения, действовал аккуратно. Иранцам главное было показать, что они способны ответить, а не нанести большой урон. Ведь на самом деле в военном плане потенциалы стран несопоставимы", - указал он.

По словам эксперта, регион, "безусловно, на грани большой войны". "Причем самое неприятное заключается в том, что если берет верх логика возмездия - на каждый шаг одной стороны другая должна ответить - это в значительной степени выходит из-под контроля конкретных политиков," - добавил Лукьянов.

По словам политолога, американский президент Дональд Трамп стоит перед выбором. "С одной стороны, он обязан в духе своих предыдущих заявлений очень жестко ответить на иранскую атаку, с другой стороны, это будет означать, что дальнейшие ответы Ирана неизбежны, и потом это все почти безальтернативно скатится в военные действия", - указал он, подчеркнув, что хотя "Трамп и не любит войну и воевать не умеет", но логика действий такова.

Лукьянов также отметил, что если эскалация продолжится, то Иран может перейти к тактике непрямых действий, привлекая лояльные Тегерану шиитские движения по всему Ближнему Востоку. "Это будет напоминать то, что происходило 30-40 лет назад с атаками на американские объекты, но не прямыми военными нападениями, а другими методами. А это влечет за собой следующий уровень эскалации", - заключил эксперт.

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Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.

По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, в ночь на среду Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным базам. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом якобы было использовано больше десятка ракет.

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СШАИранРоссияРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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