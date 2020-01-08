Эксперт: Иран, атаковав объекты США, хотел показать свою способность ответить

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Тегеран, осуществив ракетную атаку по американским объектам в Ираке, не ставил целью нанести максимальный ущерб, а в первую очередь демонстрировал свою способность дать ответ за гибель генерала Касема Сулеймани. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в среду выразил директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Ситуация очень неприятная. Я думаю, что Иран, с его точки зрения, действовал аккуратно. Иранцам главное было показать, что они способны ответить, а не нанести большой урон. Ведь на самом деле в военном плане потенциалы стран несопоставимы", - указал он.

По словам эксперта, регион, "безусловно, на грани большой войны". "Причем самое неприятное заключается в том, что если берет верх логика возмездия - на каждый шаг одной стороны другая должна ответить - это в значительной степени выходит из-под контроля конкретных политиков," - добавил Лукьянов.

По словам политолога, американский президент Дональд Трамп стоит перед выбором. "С одной стороны, он обязан в духе своих предыдущих заявлений очень жестко ответить на иранскую атаку, с другой стороны, это будет означать, что дальнейшие ответы Ирана неизбежны, и потом это все почти безальтернативно скатится в военные действия", - указал он, подчеркнув, что хотя "Трамп и не любит войну и воевать не умеет", но логика действий такова.

Лукьянов также отметил, что если эскалация продолжится, то Иран может перейти к тактике непрямых действий, привлекая лояльные Тегерану шиитские движения по всему Ближнему Востоку. "Это будет напоминать то, что происходило 30-40 лет назад с атаками на американские объекты, но не прямыми военными нападениями, а другими методами. А это влечет за собой следующий уровень эскалации", - заключил эксперт.

Обострение между Ираном и США