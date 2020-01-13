СК подтвердил, что российских журналистов убили в ЦАР с целью ограбления

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российские журналисты были убиты в июле 2018 года в ЦАР во время нападения с целью ограбления, сообщил заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов в интервью газете " Коммерсантъ ".

"Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе", - цитирует издание Краснова.

По его словам, журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев прибыли в ЦАР по туристическим визам 28 июля 2018 года. После отказа в посещении лагеря российских военных инструкторов в городе Беренго, журналисты выехали 30 июля в город Бамбари на встречу неустановленным мужчиной, несмотря на предупреждения об опасности ночных передвижений по территории страны. "Позднее машина с журналистами была остановлена группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа преступники расстреляли российских граждан", - уточнил зампред СК.

Российские журналисты были убиты в конце июля 2018 года в ЦАР, где находились для съемок документального фильма. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве и ведет расследование совместно с компетентными органами республики. По данным СК, журналисты были убиты с целью ограбления.

В августе 2019 года в МИД РФ сообщили, что расследование этого убийства продолжается, к организаторам данной поездки есть много вопросов. Так, по данным ведомства, посольство ЦАР в Москве было введено в заблуждение относительно истинной цели визита группы и выдало туристические визы. Радченкo, Джемаль, Расторгуев работали без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съемочной аппаратуры и проведение съемки. Кроме того, указали в МИД РФ, лица, направившие съемочную группу в Банги, не информировали посольство России ни о прибытии журналистов, ни о целях их поездки, что могло бы оказать россиянам содействие в плане обеспечения их безопасности и, возможно, предотвратило бы трагические последствия.