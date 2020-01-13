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Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова

Суд Москвы снова арестовал активы экс-министра Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

Адвокат Сергей Дрозда уточнил, что арест наложили на личный счет несовершеннолетнего сына экс-чиновника, недвижимое имущество, деньги и ценные бумаги

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в третий раз наложил обеспечительный арест на €13 млн, ценные бумаги и недвижимость по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении обеспечительных мер на имущество в рамках уголовного дела в отношении Абызова", - сказала собеседница агентства.

Как уточнил ТАСС адвокат Сергей Дрозда, арест наложен на личный счет несовершеннолетнего сына экс-чиновника, на недвижимое имущество, денежные средства и ценные бумаги на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Ранее Московский городской суд дважды отменял решение об аресте активов Абызова и направлял его на новое рассмотрение в районный суд.

Теги
Абызов, Михаил АнатольевичРоссияДела в отношении экс-министра Михаила Абызова
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