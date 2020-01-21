{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минобороны отозвало иск к замглавы Генштаба ВС Арсланову о компенсации ущерба

По версии следствия, он причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство обороны отозвало иск о компенсации ущерба к замглавы Генштаба ВС РФ генерал-майору Халилу Арсланову. Об этом ТАСС сообщили во Втором апелляционном суде, где слушается жалоба на арест его имущества.

"Минобороны решило отозвать иск о компенсации ущерба на сумму в несколько миллиардов рублей. Позже руководство оборонного ведомства примет решение, заявлять ли новый иск к Арсланову или нет", - сказали в суде.

Арест земельного участка и дома

Позднее Второй окружной военный суд признал законным арест земельного участка и дома стоимостью несколько миллионов рублей Арсланова, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать законным решение об аресте земельного участка и дома Арсланова, который расположен в подмосковных Липках под Красногорском, произведенном в рамках уголовного дела о мошенничестве", - зачитал решение судья.

По версии стороны защиты генерала, указанный дом не оформлен в его собственность, а потому этот арест незаконен. Следствие утверждает, что этим домом фактически владеет Арсланов.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Арсланов причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на сумму 191,4 млн рублей и на сумму не менее 6,5 млрд рублей соответственно. До этого суд арестовал имущество генерала на несколько миллионов рублей в качестве обеспечительной меры по уголовному делу о мошенничестве. Обвиняемый обжаловал это решение.

Срок следствия по делу Арсланова продлен до 6 февраля 2020 года. Генерала считают причастным к уголовному делу "Воентелекома", возбужденному в 2013 году, сумма ущерба по нему составляет 460 млн рублей. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции и получения за оказание услуг двойной платы.

Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ, но ушел в отпуск и фактически свои служебные обязанности не выполняет.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пожар в поселке в Томской области
СК изъял документы у компании, 11 работников которой погибли при пожаре в томском поселке
В ведомстве также сообщили, что устанавливают местонахождение директора ООО "Гринвуд"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС