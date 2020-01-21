Минобороны отозвало иск к замглавы Генштаба ВС Арсланову о компенсации ущерба

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство обороны отозвало иск о компенсации ущерба к замглавы Генштаба ВС РФ генерал-майору Халилу Арсланову. Об этом ТАСС сообщили во Втором апелляционном суде, где слушается жалоба на арест его имущества.

"Минобороны решило отозвать иск о компенсации ущерба на сумму в несколько миллиардов рублей. Позже руководство оборонного ведомства примет решение, заявлять ли новый иск к Арсланову или нет", - сказали в суде.

Арест земельного участка и дома

Позднее Второй окружной военный суд признал законным арест земельного участка и дома стоимостью несколько миллионов рублей Арсланова, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать законным решение об аресте земельного участка и дома Арсланова, который расположен в подмосковных Липках под Красногорском, произведенном в рамках уголовного дела о мошенничестве", - зачитал решение судья.

По версии стороны защиты генерала, указанный дом не оформлен в его собственность, а потому этот арест незаконен. Следствие утверждает, что этим домом фактически владеет Арсланов.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Арсланов причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на сумму 191,4 млн рублей и на сумму не менее 6,5 млрд рублей соответственно. До этого суд арестовал имущество генерала на несколько миллионов рублей в качестве обеспечительной меры по уголовному делу о мошенничестве. Обвиняемый обжаловал это решение.

Срок следствия по делу Арсланова продлен до 6 февраля 2020 года. Генерала считают причастным к уголовному делу "Воентелекома", возбужденному в 2013 году, сумма ущерба по нему составляет 460 млн рублей. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции и получения за оказание услуг двойной платы.

Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ, но ушел в отпуск и фактически свои служебные обязанности не выполняет.