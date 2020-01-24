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Площадь обрушения кровли на кузбасском заводе составила 2,4 тыс. кв. м

Эвакуацией рабочих из здания во время ЧП руководил бригадир вагоносборочного цеха Евгений Фартышев, руководство предприятия намерено его наградить

КУЗБАСС, 24 января. /ТАСС/. Площадь обрушения кровли на заводе вагоноремонтного предприятия "Новотранс", в результате которого пострадала женщина, составила 2,4 тыс. кв. м, сообщается на странице правительства Кузбасса во "ВКонтакте".

Вечером в пятницу рабочие вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске услышали треск и приняли решение покинуть цех, в этот момент произошло обрушение кровли. Во время происшествия на производстве находились 42 человека, пострадала женщина, она была госпитализирована.

"Обрушилась кровля вагоносборочного цеха, площадь обрушения - 2400 кв. м. В 17:28 (13:28 мск), на момент ЧП, в цеху был 41 человек. Основной удар пришелся на вагоны, люди находились в другой части цеха, все рабочие вышли самостоятельно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас цех обесточен и помещен под охрану. Утром к работе приступят эксперты, которым предстоит выяснить причину обрушения и размер ущерба.

Как сказали журналистам в пресс-службе "Новотранса", эвакуацией руководил бригадир вагоносборочного цеха Евгений Фартышев, руководство намерено наградить его. "Эвакуация работников прошла слаженно, без паники. Единственная пострадавшая сотрудница получила легкие травмы. В настоящее время она получила медицинскую помощь в требуемом объеме и через два часа после инцидента отправилась домой", - приводятся в сообщении слова президента группы компаний "Новотранс" Константина Гончарова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе холдинга, разбор завалов начнется после проведения экспертизы и оценки ущерба, которые начнутся утром в субботу. В настоящее время сроки проведения экспертизы назвать нельзя.

О компании

Кузбасское вагоноремонтное предприятие "Новотранс" (КВРП) расположено в моногороде Прокопьевске. В конце 2019 года завод получил статус резидента территории опережающего социально-экономического развития. "Новотранс" планирует строительство на территории прокопьевского предприятия нового здания для вагоноремонтного депо и другой производственной инфраструктуры.

В новость внесены изменения (20:10 мск) - добавлены подробности в 6-м абзаце.

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