WP: упавший с Брайантом вертолет получил разрешение на полет в плохую погоду

ТАСС, 28 января. /ТАСС/. Пилот частного вертолета S-76B, в результате крушения которого в штате Калифорния погиб баскетболист Коби Брайант, получил разрешение на полет в сложных погодных условиях после соответствующего запроса. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на записи разговоров с авиадиспетчерами.

Согласно документам Федерального авиационного управления США, находившийся за штурвалом пилот Ара Зобаян получил коммерческую лицензию в 2007 году и был обучен для совершения полетов в сложных погодных условиях. Кроме того, он имел право обучать людей полетам при плохой погоде.

Ранее газета The Los Angeles Times информировала, что густой туман мог послужить причиной крушения вертолета с баскетболистом на борту. По сообщениям полиции Лос-Анджелеса, погода не соответствовала допустимым нормам для полетов.

Брайант погиб 26 января. Трагедия произошла в 48 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса, в районе Калабасас, жертвами стали пилот и восемь пассажиров, среди которых помимо Брайанта была его 13-летняя дочь Джианна.

Вертолет S-76B разработан на основе технологий, интегрированных в военно-транспортный вертолет UH-60 Black Hawk.