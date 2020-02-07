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Дело Халила Арсланова
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Защита считает изменение меры пресечения генерал-полковнику Арсланову давлением на него

Адвокат Антон Антонов заявил, что если суд сочтет необходимым ужесточить меру пресечения, защита просит избрать замначальника Генштаба ВС РФ залог или домашний арест

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Адвокат заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова считает, что изменение ему меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу является давлением для изменения данных им показаний, передает корреспондент ТАСС из зала 235-го гарнизонного военного суда.

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"Считаю, что изменение меры пресечения является давлением для изменения показаний данных следствию", - сказал адвокат Антон Антонов. Он добавил, что в случае, если суд сочтет необходимым ужесточить меру пресечения, защита просит избрать Арсланову залог или домашний арест.

Следствие в свою очередь настаивает на том, что Арсланов оказывал давление на других фигурантов дела, свидетелей и подчиненных.

Сам Арсланов заявил в суде, что готов оказывать содействие следствию. "Я готов оказывать содействие следствию и готов давать правдивые и честные показания, делать преступником меня не надо", - сказал он.

Теги
РоссияДело Халила Арсланова
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