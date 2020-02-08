СК возбудил уголовное дело после гибели трех человек на льду в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трех человек, в том числе ребенка, которые провалились под лед в субботу в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области.

"Следственным отделом по городу Тосно следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"), по факту смерти троих человек, в том числе ребенка", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в дневное время 8 февраля 2020 года, мужчина с двумя детьми катался на лыжах по льду на одном из карьеров близ поселка Шапки Тосненского района Ленинградской области. Внезапно лед треснул и мужчина с детьми провалились в воду. Главе семейства удалось выбраться и спасти одного из детей. Второй ребенок, трехлетняя девочка, погибла. В субботу на этом же карьере провалились под лед и погибли еще двое лыжников - мужчина и женщина.

На место происшествия оперативно выехала группа следователей, создан оперативный штаб по координации действий всех служб и ведомств, принимающих участие в спасательных операциях. В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность нахождения граждан на льду. Решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.