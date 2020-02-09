Устроивший стрельбу в ТЦ в Таиланде военнослужащий убил 20 и ранил 42 человека

БАНГКОК, 9 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли и 42 получили ранения в результате стрельбы в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции по итогам силовой операции представитель министерства здравоохранения страны. Ранее была распространена информация о 25 убитых.

"Официальное число погибших в настоящее время составляет 20 человек, 42 получили ранения. Из них 21 все еще находится в больнице и 21 выписан", - сказал глава местного отделения Минздрава Наринрат Пхитчаякхамин. Как пишет газета The Bangkok Post, обновленные данные не включают еще пять человек, которые были обнаружены мертвыми в торговом центре в воскресенье утром.

Вместе с тем еще девять человек оперируют врачи в медицинском учреждении. В ближайшее время премьер-министр королевства Прают Чан-Оча планирует встретиться с пострадавшими.