Замначальника Генштаба ВС РФ Арсланов обжаловал арест по делу о мошенничестве

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Защита обжаловала решение военного суда о заключении под стражу заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по обвинению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Антон Антонов.

"Мы подали жалобу на постановление 235 гарнизонного военного суда о заключении под стражу", - сказал защитник.

Военный суд отправил Арсланова в СИЗО до 7 апреля. Он был взят под стражу в зале суда, так как находился под подпиской о невыезде. Следствие вышло с ходатайством об ужесточении меры пресечения "в связи с оказываемым им давлением на других фигурантов дела, свидетелей и подчиненных", а также следователь в суде утверждал, что Арсланов симулировал заболевания для продления его нахождения в военном госпитале.

Адвокат Арсланова в ходе заседания заявил, что изменение меры пресечения его подзащитному является давлением для изменения показаний, данных следствию. Сам Арсланов сказал в суде, что готов оказывать содействие следствию и попросил не делать его преступником.