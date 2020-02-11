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Дело Халила Арсланова

Замначальника Генштаба ВС РФ Арсланов обжаловал арест по делу о мошенничестве

Ранее военный суд отправил его в СИЗО до 7 апреля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Защита обжаловала решение военного суда о заключении под стражу заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по обвинению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Антон Антонов.

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"Мы подали жалобу на постановление 235 гарнизонного военного суда о заключении под стражу", - сказал защитник.

Военный суд отправил Арсланова в СИЗО до 7 апреля. Он был взят под стражу в зале суда, так как находился под подпиской о невыезде. Следствие вышло с ходатайством об ужесточении меры пресечения "в связи с оказываемым им давлением на других фигурантов дела, свидетелей и подчиненных", а также следователь в суде утверждал, что Арсланов симулировал заболевания для продления его нахождения в военном госпитале.

Адвокат Арсланова в ходе заседания заявил, что изменение меры пресечения его подзащитному является давлением для изменения показаний, данных следствию. Сам Арсланов сказал в суде, что готов оказывать содействие следствию и попросил не делать его преступником.

Теги
РоссияДело Халила Арсланова
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