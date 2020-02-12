Чертановский суд Москвы работает в штатном режиме после ЧП с осужденным

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы продолжает работать в штатном режиме после самоубийства бывшего начальника одного из управлений ФСИН Виктора Свиридова во время оглашения приговора по делу о вымогательстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд работает в штатном режиме. Насколько мне известно, в зале судебных заседаний, где произошло самоубийство, проводятся оперативные действия", - сказала собеседница агентства.

В среду в зале заседаний Чертановского суда после оглашения приговора покончил с собой экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Свиридов был признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере по ч. 3 ст. 163 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Ему было назначено наказание ниже низшего предела - три года с отбыванием в колонии строгого режима.

По данным ТАСС, Свиридов ранее возглавлял во ФСИН транспортное управление, но уволился более пяти лет назад.