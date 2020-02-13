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Полиция задержала женщину, бросившую младенца у подземного перехода метро в Москве

Матерью ребенка оказалась 29-летняя приезжая из одной из стран СНГ

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали женщину, оставившую младенца около подземного перехода у станции метро "Парк Победы" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичного главка МВД.

"Оперативники ОМВД России по району Дорогомилово при содействии сотрудников отдела уголовного розыска УВД по ЗАО задержали в Московской области женщину, предположительно, мать ребенка", - сообщили в главке.

В свою очередь старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что задержанная мать младенца - 29-летняя приезжая из одной из стран СНГ. "В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства для проведения допроса в качестве подозреваемой, а также иных необходимых следственных действий", - сказала представитель ГСУ.

В среду около подземного перехода у станции метро "Парк Победы" сотрудник метрополитена обнаружил на снегу мальчика, которому на вид два-три месяца. Он вызвал скорую помощь и обратился в правоохранительные органы. Ребенок сейчас находится в городской больнице под наблюдением врачей и специалистов, его жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

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Россия
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