Следствие не подтверждает, что под Рязанью найдены останки знакомой фигурантов дела "Сети"

РЯЗАНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Рязанской области на данный момент не получило данных о результате экспертизы обнаруженных под Рязанью останков и не может подтвердить, что они принадлежат пропавшей Екатерине Левченко, знакомой с фигурантами дела "Сети". Об этом ТАСС во вторник сообщили в управлении.

Во вторник сайт "Медиазона" со ссылкой на мать Екатерины Левченко сообщил о подтверждении ДНК-экспертизой того, что останки, найденные в рязанском лесу 4 марта, принадлежат знакомой осужденных по делу террористической организации "Сеть". 27 февраля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве девушки.

"Информации о результатах экспертизы обнаруженных останков в СУ СК РФ по Рязанской области не имеется", - сообщили ТАСС в управлении.

4 марта 2020 года СК РФ сообщил об обнаружении в лесном массиве вблизи деревни Лопухи Рязанского района скелетированных останков человека, присыпанных землей, которые, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко, знакомой с участниками "Сети".

21 февраля интернет-издание Meduza сообщило об исчезновении в марте 2017 года в Пензе Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, который так же был знаком с участниками "Сети". В ноябре близ деревни Лопухи было обнаружено тело мужчины, которое, по данным источника ТАСС, принадлежало Дорофееву.