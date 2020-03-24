На Сахалине детский омбудсмен проконтролирует ситуацию с задержанными ФСБ студентами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 марта. /ТАСС/. Аппарат детского омбудсмена по Сахалинской области во вторник возьмет под личный контроль ситуацию с задержанными управлением ФСБ студентами, которых подозревают в подготовке нападения на учебное заведение. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в островном регионе Любовь Устиновская.

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"Мы возьмем под личный контроль эту ситуацию, обязательно будем следить за ходом расследования", - сообщила собеседница агентства.

Подробности произошедшего управление ФСБ и омбудсмен пока не разглашают.

В понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что двух студентов одного из учебных заведений Сахалинской области 2002 и 2003 годов рождения задержали в рамках возбужденного уголовного дела за причастность к пропаганде в интернете терроризма, массовых убийств и суицида. В ходе обысков у них изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, по предварительным данным, самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение. ФСБ России распространила видеозапись задержания.