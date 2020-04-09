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Пожар в доме престарелых в Москве
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СК назвал приоритетную версию пожара в доме престарелых в Москве

В ведомстве уточнили, что причиной ЧП могла стать неисправность электропроводки и котла отопления
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Следствие рассматривает неисправность электропроводки и котла отопления в качестве приоритетной версии пожара в доме престарелых на западе Москвы, где погибли четыре человека. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

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"Следствие рассматривает различные версии, приоритетной в настоящее время является неисправность электропроводки и котла отопления", - сообщила Иванова.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что причиной пожара мог стать взрыв паров топлива в котельной на цокольном этаже. Среди версий самого взрыва - нарушение технологического процесса и несоблюдение правил безопасности при попытке устранить неисправность, добавил источник.

По поручению и.о. руководителя главка Андрея Стрижова, уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ по Москве. "Главным управлением будет отмечена активная помощь очевидцев по спасению пожилых людей", - добавила Иванова. Очевидцы ранее сообщали ТАСС, что около 50 местных жителей помогали выводить из горящего здания порядка 20 жильцов.

В четверг глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил тщательно проанализировать организацию противопожарной безопасности в доме престарелых и дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников учреждения. С учетом этого в деле могут появиться дополнительные статьи УК.

' ТАСС/Ruptly'

 

Теги
РоссияПожар в доме престарелых в Москве
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