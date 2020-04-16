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Бунт заключенных в колонии в Ангарске

Следствие установило заказчиков беспорядков в колонии в Ангарске

В пресс-службе ГУФСИН России по региону сообщили, что заключенные, которые стали наиболее активными участниками инцидента, помещены в СИЗО

ИРКУТСК, 16 апреля. /ТАСС/. Следственные органы установили заказчиков беспорядков в колонии № 15 Иркутской области, где в результате бунта заключенных произошел крупный пожар. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы ГУФСИН России по Иркутской области.

"Следственные органы приступили к работе, уже установлены заказчики произошедшего инцидента и основные каналы организации беспорядков", - сообщает пресс-служба.

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На время расследования уголовного дела, возбужденного по факту дезорганизации деятельности исправительного учреждения, заключенные, которые стали наиболее активными участниками беспорядков, помещены в СИЗО. "Все осужденные обследованы медицинскими работниками, их состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате пожара на территории колонии серьезно пострадали хозяйственный двор, где содержались животные, тепличное хозяйство, производственные цеха, профессиональное училище и школа. Ущерб устанавливается. Общежития отрядов, столовая и медсанчасть не пострадали.

Бунт в колонии строгого режима для ранее судимых в Ангарске (там содержатся порядка 1,2 тыс. осужденных - прим. ТАСС) начался 9 апреля. Между одним из осужденных, который был помещен в штрафной изолятор, и сотрудниками учреждения произошел конфликт. Осужденные напали на работника колонии, а вечером 10 апреля устроили пожар. После пожара на территории колонии было найдено тело осужденного, который, по предварительной информации, покончил с собой. СК возбудил уголовное дело о дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества.

Министр юстиции России Константин Чуйченко в интервью "Российской газете" сообщил, что беспорядки и поджог в ангарской колонии были заранее срежиссированной провокацией.

Теги
РоссияИркутская областьБунт заключенных в колонии в Ангарске
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