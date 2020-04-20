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Стрельба в Новой Шотландии. Главное

© REUTERS/John Morris
В результате инцидента погибли 17 человек, в том числе нападавший

Что произошло?

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В ночь на 19 апреля 51-летний Гэбриел Уортман открыл стрельбу в городке Порталик (Канада), а затем и в нескольких населенных пунктах в радиусе 50 км от города. 

Погибли 17 человек, сообщил телеканал CBC со ссылкой на комиссара национальной полиции Канады Бренду Лаки. Среди погибших сам стрелок.

Операция по задержанию преступника длилась 12 часов. В результате погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения.

Изначально сообщалось, что стрелка задержали, но позже стало известно, что он был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки с полицейскими.

Мотивы Уортмана пока не установлены.

Что известно о стрелке?

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Гэбриел Уортман был одет в полицейскую форму и передвигался на патрульной машине. Однако он не являлся сотрудником правоохранительных органов.

В полиции заявили, что он был знаком с некоторыми жертвами.

 

Как отреагировали власти?

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родным и близким погибших.

Расследование продолжается.

 

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Канада
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