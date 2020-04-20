Стрельба в Новой Шотландии. Главное

В ночь на 19 апреля 51-летний Гэбриел Уортман открыл стрельбу в городке Порталик (Канада), а затем и в нескольких населенных пунктах в радиусе 50 км от города.

Погибли 17 человек, сообщил телеканал CBC со ссылкой на комиссара национальной полиции Канады Бренду Лаки. Среди погибших сам стрелок.

Операция по задержанию преступника длилась 12 часов. В результате погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения.

Изначально сообщалось, что стрелка задержали, но позже стало известно, что он был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки с полицейскими.

Мотивы Уортмана пока не установлены.