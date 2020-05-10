Профсоюз проверяет информацию о похищении моряка в Гвинейском заливе

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российский профессиональный союз моряков проверяет информацию о похищении моряка в территориальных водах Экваториальной Гвинеи, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе профсоюза.

Ранее сотрудник посольства РФ в Камеруне подтвердил информацию о похищении гражданина России с борта грузового судна RIO MITONG, еще двое россиян находятся сейчас в больнице столицы Экваториальной Гвинеи Малабо.

"К нам обращений пока не поступало. Сейчас проверяем информацию, ищем судовую роль, чтобы понять, действительно ли там был россиянин", - сказала представитель РПСМ.

Пираты в Гвинейском заливе совершили нападение на грузовое судно RIO MITONG под флагом Коморских Островов, сообщил в субботу портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море. На скоростной лодке неизвестные подошли к судну, которое находилось в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи порта Малабо, и поднялись на борт. По информации портала, пираты похитили двух членов экипажа, предположительно россиянина и украинца, остальные члены экипажа находятся в безопасности.

Портал Dryad Global также сообщил, что неизвестные лица высадились на борт находящегося на рейде порта Луба (Экваториальная Гвинея) научно-исследовательского судна DJIBLOHO. По данным дипмиссии, действительно есть предварительная информация о похищении двух россиян в Гвинейском заливе с борта научно-исследовательского судна DJIBLOHO. Данные проверяются.

Гвинейский залив является одной из зон мирового океана, где в последние годы отмечается наибольшее число пиратских атак.