Факельное открытое горение ликвидировали в ангарах в Петербурге

"В настоящее время пожар локализован, факельное открытое горение ликвидировано, происходит очаговое горение на площади 600 кв. м. Проводятся работы по проливке, разборке строительных конструкций и скорейшей ликвидации пожара", - сказал он.

ТАСС, 30 июня. Пожарные ликвидировали факельное открытое горение в металлических ангарах в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил журналистам замначальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок.

По словам представителя главка МЧС, район пожара безводный. "На первом этапе были сложности с прокладкой магистральных линий от городских водоисточников", - отметил он, добавив, что на место пожара прибыли пожарный вертолет и пожарный поезд.

Первая информация о пожаре в промышленной зоне по адресу: Пискаревский проспект, дом 150 корпус 2, поступила в 05:25 мск. В 06:25 мск из-за угрозы распространения на соседние ангары ранг пожара повышен до третьего. Пожарные локализовали горение на площади 2 300 кв. м.

В тушении задействовано 153 человека и 37 единиц техники. К месту пожара направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха.