Фигурантам дела Фургала поступили угрозы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Фигурантам уголовного дела об убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке, в организации которых обвиняется губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, поступили угрозы. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда Москвы.

"Ряд участников уголовного дела заявил о поступлении угроз их жизням, поэтому мы просим рассмотреть ходатайство об аресте Фургала в закрытом судебном заседании, чтобы обеспечить безопасность в том числе самого обвиняемого", - сказал представитель СК.

При этом сам губернатор Хабаровского края отметил, что не получал угроз и не знает об угрозах другим фигурантам дела. "В отношении меня не поступало никаких угроз, мне ничего не известно об угрозах в отношении других фигурантов", - сказал Фургал на заседании Басманного суда.

В свою очередь суд закрыл для прессы рассмотрение ходатайства об аресте Фургала.

В ноябре в рамках дела об убийствах предпринимателей были задержаны и арестованы четыре человека, в том числе бывший бизнес-партнер Фургала Николай Мистрюков. По данным СК, соучастники дали показания на Фургала как на организатора убийств.