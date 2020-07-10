{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении Сергея Фургала
Обновлено 

Фигурантам дела Фургала поступили угрозы

В связи с этим представитель СК попросил, чтобы ходатайство об аресте Фургала рассмотрели на закрытом судебном заседании
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Фигурантам уголовного дела об убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке, в организации которых обвиняется губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, поступили угрозы. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда Москвы.

На эту тему
Что известно о задержании главы Хабаровского края Сергея Фургала

"Ряд участников уголовного дела заявил о поступлении угроз их жизням, поэтому мы просим рассмотреть ходатайство об аресте Фургала в закрытом судебном заседании, чтобы обеспечить безопасность в том числе самого обвиняемого", - сказал представитель СК. 

При этом сам губернатор Хабаровского края отметил, что не получал угроз и не знает об угрозах другим фигурантам дела. "В отношении меня не поступало никаких угроз, мне ничего не известно об угрозах в отношении других фигурантов", - сказал Фургал на заседании Басманного суда.

В свою очередь суд закрыл для прессы рассмотрение ходатайства об аресте Фургала. 

В ноябре в рамках дела об убийствах предпринимателей были задержаны и арестованы четыре человека, в том числе бывший бизнес-партнер Фургала Николай Мистрюков. По данным СК, соучастники дали показания на Фургала как на организатора убийств.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
Экс-глава управления МЧС Липецкой области подозревается в получении 1,5 млн рублей взятки
Чиновник содействовал коммерческой фирме при заключении госконтракта
Читать полностью