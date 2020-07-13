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Дело Ивана Сафронова

Союз журналистов России продолжит следить за делом Ивана Сафронова

Глава Союза Владимир Соловьев отметил, что обвинение должно сопровождаться той частью информации, которую можно сообщить общественности

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) продолжит следить за делом советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава Союза Владимир Соловьев.

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"Будем следить за ситуацией дальше, потому что подобное обвинение все-таки должно сопровождаться той частью информации, которую можно сообщить общественности. Это необходимо для понимания, в чем обвиняют бывшего журналиста Сафронова", - сказал собеседник ТАСС.

Следствие предъявило обвинение в государственной измене бывшему корреспонденту газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Сафронову. Он вину не признает.

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РоссияДело Ивана Сафронова
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