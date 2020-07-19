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В Ярославле потушили пожар в здании линейного управления МВД на транспорте

Площадь возгорания составила 300 кв. м

ТАСС, 19 июля. Специалисты потушили возгорание в здании линейного управления МВД на транспорте в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по области в своем аккаунте в Twitter.

"Ликвидация пожара в 20:52 мск. Повреждено пожаром здание на площади 300 кв. м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

О возгорании стало известно в 13:59 мск, горела кровля здания. Ликвидация открытого горения зафиксирована в 15:15 мск.

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