В Ярославле потушили пожар в здании линейного управления МВД на транспорте

ТАСС, 19 июля. Специалисты потушили возгорание в здании линейного управления МВД на транспорте в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по области в своем аккаунте в Twitter.
В 13:59 19.07.2020 г. поступило сообщение о #возгорании административного здания по адресу: г. Ярославль, пр-т Ухтомского, д. 7. Задействовано 16 ед.тех., 48 чел. л/с. Ликвидация пожара в 20:52. Повреждено пожаром здание на S=300 кв.м. Пострадавших нет. pic.twitter.com/n94EbFNRAF— МЧС Ярославль (@mchsyaroslavl) July 19, 2020
"Ликвидация пожара в 20:52 мск. Повреждено пожаром здание на площади 300 кв. м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
О возгорании стало известно в 13:59 мск, горела кровля здания. Ликвидация открытого горения зафиксирована в 15:15 мск.