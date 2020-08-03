Адвокат сообщил, что Мамаев сам будет принимать решение о компенсации за срок в колонии

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Футболист Павел Мамаев должен сам принимать решение о компенсации за срок, проведенный в колонии за преступление, по которому был оправдан. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Бушманов, отвечая на вопрос, какой может быть сумма компенсации.

"Компенсацию определяет сам оправданный. Сейчас Мамаеву надо принять решение о том, будет ли он ее требовать вообще и в каком размере", - пояснил адвокат.

В понедельник Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву, брату футболиста Александра Кокорина Кириллу и их знакомому Протасовицкому и зачитал новый, согласно которому они трое оправданы по статье о хулиганстве. Их действия суд квалифицировал по ст. 115 УК РФ ("Побои"), они получили по году исправительных работ. В связи с этим Мамаев, как и Протасовицкий с Кириллом Кокориным, могут рассчитывать на реабилитацию и требовать компенсацию.

Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в Москве. Возле гостиницы "Пекин" от их действий пострадал гражданин Белоруссии Виталий Соловчук, получивший черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица. Позднее в кафе на Большой Никитской улице компания устроила драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновник получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, который попытался пресечь действия нападавших, получил удар по лицу.

8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к году и шести месяцам. Кокорины и Мамаев в сентябре прошлого года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.