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Дело в отношении Кокорина и Мамаева

Адвокат сообщил, что Мамаев сам будет принимать решение о компенсации за срок в колонии

Ранее Мосгорсуд снизил срок наказания футболисту и оправдал за хулиганство

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Футболист Павел Мамаев должен сам принимать решение о компенсации за срок, проведенный в колонии за преступление, по которому был оправдан. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Бушманов, отвечая на вопрос, какой может быть сумма компенсации.

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"Компенсацию определяет сам оправданный. Сейчас Мамаеву надо принять решение о том, будет ли он ее требовать вообще и в каком размере", - пояснил адвокат.

В понедельник Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву, брату футболиста Александра Кокорина Кириллу и их знакомому Протасовицкому и зачитал новый, согласно которому они трое оправданы по статье о хулиганстве. Их действия суд квалифицировал по ст. 115 УК РФ ("Побои"), они получили по году исправительных работ. В связи с этим Мамаев, как и Протасовицкий с Кириллом Кокориным, могут рассчитывать на реабилитацию и требовать компенсацию.

Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в Москве. Возле гостиницы "Пекин" от их действий пострадал гражданин Белоруссии Виталий Соловчук, получивший черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица. Позднее в кафе на Большой Никитской улице компания устроила драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновник получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, который попытался пресечь действия нападавших, получил удар по лицу.

8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к году и шести месяцам. Кокорины и Мамаев в сентябре прошлого года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.

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