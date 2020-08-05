Адвокат: найденные в машине Ефремова гашиш и гашишное масло не принадлежали актеру

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Наркотики, найденные в автомобиле Михаила Ефремова после ДТП, не принадлежали артисту.

Об этом ТАСС заявил его адвокат Эльман Пашаев.

"Вы разве слышали, чтобы прокурор сказала, что на этих наркотиках его биоматериалы или иные следы? Я тоже нет. Значит, это не его наркотики", - сказал он.

Ранее прокурор огласила материалы дела, из которых следовало, что в машине Ефремова нашли наркотики.

В седу в суде состоялось первое заседание по существу дела, следующее пройдет в четверг, 6 августа.