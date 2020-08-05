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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Адвокат: найденные в машине Ефремова гашиш и гашишное масло не принадлежали актеру

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Наркотики, найденные в автомобиле Михаила Ефремова после ДТП, не принадлежали артисту.

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Об этом ТАСС заявил его адвокат Эльман Пашаев.

"Вы разве слышали, чтобы прокурор сказала, что на этих наркотиках его биоматериалы или иные следы? Я тоже нет. Значит, это не его наркотики", - сказал он.

Ранее прокурор огласила материалы дела, из которых следовало, что в машине Ефремова нашли наркотики.

В седу в суде состоялось первое заседание по существу дела, следующее пройдет в четверг, 6 августа.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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