Адвокат Ефремова утверждает, что актер находится в Боткинской больнице

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что артист находится в столичной Боткинской больнице.
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Об этом он сам рассказал в беседе с ТАСС.
"Я сейчас у него в отделении, но в палату меня не пускают. Я улаживаю необходимые формальности, чтобы попасть к нему", - сказал защитник.
Во вторник Ефремов был госпитализирован из Пресненского суда из-за ухудшения состояния здоровья. Сейчас оно стабилизировалось.
Ранее в среду в контактном центре Боткинской больницы ТАСС сообщили, что пациента по фамилии Ефремов в медицинском учреждении нет.