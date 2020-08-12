Адвокат Ефремова утверждает, что актер находится в Боткинской больнице

Об этом он сам рассказал в беседе с ТАСС.

"Я сейчас у него в отделении, но в палату меня не пускают. Я улаживаю необходимые формальности, чтобы попасть к нему", - сказал защитник.

Во вторник Ефремов был госпитализирован из Пресненского суда из-за ухудшения состояния здоровья. Сейчас оно стабилизировалось.

Ранее в среду в контактном центре Боткинской больницы ТАСС сообщили, что пациента по фамилии Ефремов в медицинском учреждении нет.