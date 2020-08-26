На Кубани усилили группировку по тушению лесных пожаров

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Более 860 человек тушат природные пожары на территории Краснодарского края. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

На территории региона с понедельника действовали четыре природных пожара: в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Один из них ликвидировали и два локализовали. Во вторник в пресс-службе сообщали, что для ликвидации загорания лесной подстилки в регионе привлекались силы и средства РСЧС в количестве 798 человек и 161 единицы техники.

"Всего для ликвидации загорания лесной подстилки на территории Краснодарского края привлекаются силы и средства РСЧС в количестве 865 человек и 150 единиц техники, в том числе от МЧС России - 321 человек личного состава и 54 единицы техники", - сообщили в пресс-службе.

Наиболее сложная обстановка складывается в Анапе, где между двумя населенными пунктами Большой и Малый Утриш действует лесной пожар на площади активного горения 2 га. В его тушении задействовали 501 человек и 66 единиц техники, в том числе и авиация. Привлекли пять воздушных судов МЧС России: самолет Ил-76, самолет-амфибия Бе200-ЧС, 2 вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32, которые за утро вторника уже сбросили более 400 тонн воды. Также организовали работу беспилотных авиационных систем для оценки обстановки в труднодоступных местах.

"Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Также в главке продолжает работать межведомственный оперативный штаб. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - добавили в пресс-службе.

В 12 муниципалитетах края, в том числе на Черноморском побережье, установили самый высокий, пятый, класс пожароопасности.