Уголовное дело возбудили в отношении жителя Читы, прикурившего от церковной свечи

ЧИТА, 28 августа. /ТАСС/. Следователи в Чите возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении 18-летнего жителя, который прикурил сигарету от церковной свечи в местном храме и выложил про это ролик, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Читы 2002 года рождения. По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемый, находясь в одном из православных храмов Читы, демонстративно прикурил сигарету о зажженную свечу, стоящую на алтаре. Свои действия подозреваемый заснял на видео, а затем опубликовал видеозапись в одной из социальных сетей", - сказал Марков.

По его словам, юношу привлекают по ч. 2 ст. 148 УК РФ за "публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств верующих в местах, предназначенных для религиозных обрядов и церемоний". Санкция данной статьи в этой части предусматривает до трех лет лишения свободы.

Видео было снято в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери. Вскоре после начала проверки митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий заявил, что готов встретиться и спокойно побеседовать с молодыми людьми и их родителями. Сам автор ролика в конце июля записал новое видео, где извинился за свой поступок.