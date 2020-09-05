Россиянину Егору Крючкову в США предъявили обвинение в сговоре с целью кибератаки

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Обвинения в сговоре с целью совершения кибератаки предъявили россиянину Егору Крючкову в штате Невада в США. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте Министерства юстиции США.

Согласно данным Минюста, федеральное жюри присяжных по округу Невада в пятницу предъявило Крючкову официальные обвинения. Россиянину инкриминируется "участие в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру".

Крючкова задержали 22 августа в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где ему также были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения кибератаки. По утверждению стороны обвинения, 27-летний россиянин в период примерно с 16 июля по 22 августа текущего года вместе с предполагаемыми сообщниками пытался подкупить сотрудника американской компании, расположенной в штате Невада. С его помощью он якобы планировал загрузить вредоносное ПО в компьютерную систему этой компании, которое позволило бы ему и сообщникам получить к ней беспрепятственный доступ. По утверждению американских властей, россиянин планировал скачать базу данных этой компании с целью последующего шантажа.

Ранее Минюст США также сообщал, что россиянин якобы предлагал сотруднику американской компании $1 млн за участие в реализации предполагаемой мошеннической схемы. Американские власти подчеркивают, что Крючков въехал на территорию США по туристической визе.

Глава компании Tesla Илон Маск косвенно подтвердил, что дело о сговоре с целью совершения киберпреступления, по которому в США был задержан Крючков, касается завода компании в Неваде. Посольство России в США заявило о готовности оказать россиянину "необходимое консульско-правовое содействие".