Защита обжалует приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Защита обжалует приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Эльман Пашаев.

"Будем обжаловать", - сказал Пашаев, отказавшись от дальнейших комментариев.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, штрафу в размере 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП и лишил водительских прав сроком на три года. Его взяли под стражу в зале суда.

Суд не мог лишить его госнаград и звания заслуженного артиста, сообщил ТАСС источник в адвокатских кругах. "Вне зависимости от обстоятельств дела о ДТП, обвиняемый не мог быть лишен государственных наград и звания заслуженного артиста. Диспозиция статьи Уголовного кодекса, по которой обвиняется Ефремов, не дает такого права суду", - сказал собеседник агентства.

Московский театр "Современник" еще не принял решение о судьбе трех спектаклей с участием Ефремова, сказал ТАСС директор театра Игорь Попов. "Было три спектакля, в которых Михаил Олегович участвовал. Что с ними будет, я не знаю. Никакого решения никто по этому поводу не принимал, - сказал он. - Это вопрос не сиюминутный".