{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Посол США прокомментировал освобождение Калви

По словам Джона Салливана,это позитивный шаг к разрешению спора, негативно повлиявшего на деловые отношения двух стран

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан заявил в четверг ТАСС, что освобождение основателя Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста - это позитивный шаг к разрешению спора, негативно повлиявшего на деловые отношения двух стран.

На эту тему
Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. Как развивалось дело Майкла Калви

"Освобождение Майкла Калви и его коллег из-под домашнего ареста стало позитивным шагом на пути к разрешению коммерческого спора, негативно повлиявшего на деловые отношения США и РФ", - сказал он.

Верховный суд России в четверг изменил с домашнего ареста на запрет определенных действий меру пресечения семерым фигурантам дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви о растрате 2,5 млрд рублей.

Теги
СШАРоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring VostokКалви, МайклСалливан, Джон
Гендиректор Нижегородского водоканала арестован по делу о взятках и преступном сообществе
Он не признал вину
Читать полностью