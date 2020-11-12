Посол США прокомментировал освобождение Калви

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан заявил в четверг ТАСС, что освобождение основателя Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста - это позитивный шаг к разрешению спора, негативно повлиявшего на деловые отношения двух стран.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. Как развивалось дело Майкла Калви

На эту тему

"Освобождение Майкла Калви и его коллег из-под домашнего ареста стало позитивным шагом на пути к разрешению коммерческого спора, негативно повлиявшего на деловые отношения США и РФ", - сказал он.

Верховный суд России в четверг изменил с домашнего ареста на запрет определенных действий меру пресечения семерым фигурантам дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви о растрате 2,5 млрд рублей.