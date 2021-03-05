Суд взыскал в пользу государства недвижимость в США экс-замглавы новосибирского НМИЦ

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Советский районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск прокуратуры региона и взыскал в пользу государства квартиру в США, принадлежащую бывшему заместителю директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина Евгению Покушалову. Ее стоимость оценивается в 1,3 млн долларов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

"Советский районный суд Новосибирска иск прокуратуры частично удовлетворил, взыскав в доход Российской Федерации принадлежащую ему квартиру в США (стоимостью 1 млн 280 тыс. долларов). Суд отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании квартиры, оформленной на юридическое лицо", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, Покушалов не отразил в справках о доходах сведения о принадлежащих ему двух квартирах в США стоимостью $1,3 млн каждая. Квартиры были приобретены в 2014 и 2017 годах, последняя была куплена фирмой, в которой он является совладельцем.

В ходе прокурорской проверки не было представлено доказательств приобретения недвижимости в США на законные доходы. С учетом этого правоохранителями был сделан вывод о несоответствии расходов бывшего заместителя директора его доходам по указанным сделкам.

В феврале 2020 года Покушалов, которого в начале 2019 года суд заключил под стражу, но через два месяца отпустил под домашний арест, был отпущен под подписку о невыезде по делу о хищении средств из новосибирского НМИЦ имени Мешалкина. Фигурантами дела, помимо Покушалова, стали экс-директор клиники Александр Караськов и его жена Ирина Бойцова. Им было предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации доходов, полученных криминальным путем (ст. 174.1 УК РФ).

Кардиохирург Покушалов является членом-корреспондентом РАН, до ареста в 2019 году был заместителем директора НМИЦ имени Мешалкина, занимал должность советника губернатора Новосибирской области. После освобождения из-под ареста Покушалов занял должность заместителя генерального директора по науке и развитию сети клиник "Центр новых медицинских технологий" и советника председателя СО РАН.