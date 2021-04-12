На Алтае возбудили дело о халатности при расселении из аварийного жилья

БАРНАУЛ, 12 апреля. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту халатности при расселении жильцов аварийного дома в непригодное жилье, сообщает в понедельник Следственный комитет РФ.

"В видеообращении жильцы аварийного дома в поселке Боровой сообщили, что администрация муниципального образования предоставила для их переселения помещение, не пригодное для проживания. По данным следствия, в 2018 году двухэтажный многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу. Однако он не вошел в перечень аварийных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках реализации программы переселения. При этом должностные лица администрации Малоугреневского сельского совета не предприняли достаточных мер по предоставлению жильцам помещений, пригодных для проживания", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Как сообщалось, на прошлой неделе в Алтайском крае возбудили два уголовных дела о халатности, связанных с обрушением конструкций аварийных жилых домов в Барнауле. Так, 5 апреля произошло обрушение фасадной балки аварийного жилого многоквартирного дома на 1-й Западной улице, 51. Никто не пострадал, но 55 жильцов были эвакуированы. Двумя днями позднее, 7 апреля, обрушение кирпичной кладки стены произошло в аварийном доме на улице Советской Армии, 54. В тот раз также никто не пострадал, были эвакуированы 23 человека. В Октябрьском районе города был введен локальный режим ЧС.