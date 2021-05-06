В деревне Каракуль ликвидировали открытое горение

ОМСК, 6 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в омской деревне Каракуль, где из-за пожара днем в четверг сгорели 25 домов, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"20:31 (17:31 мск) - ликвидация открытого горения", - сообщили в пресс-службе.

В деревне Каракуль в 270 км от Омска с 33 домами проживают около 60 человек. Пожар, в результате которого сгорели 25 строений, в том числе 14 жилых домов, локализован. Для жителей сгоревших домов подготовили пункт временного размещения на 38 мест, однако люди выбрали поселиться у родственников и соседей в деревне. По предварительной информации, в сгоревших домах проживали 17 человек. По данным областной прокуратуры, предварительной причиной пожара назвали возгорание камыша близ населенного пункта.

В Омской области установилась сухая жаркая погода. Температура воздуха составляет около 22 градусов, порывы ветра в Большереченском районе области могут достигать 15 м/с.