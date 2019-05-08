Опознание погибших при сходе лавины в горах Алтая будет проводиться в Горно-Алтайске

ТАСС, 8 мая. Процесс опознания погибших туристов при сходе лавины на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай будет проводиться в Горно-Алтайске. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК по региону.
На Южно-Чуйском хребте 6 мая под лавину попала туристическая группа из девяти человек. Семь человек погибли, двум девушкам удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду. Спасатели ведут поиски на месте схода лавины, тела двоих мужчин и одной женщины уже обнаружены.
"Опознание будет проводиться в Горно-Алтайске. Там же будет проводиться и судебно-медицинская экспертиза. Там [в Кош-Агачском районе, где погибли туристы] нет для этого условий", - сказали в ведомстве.
Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, найденные спасателями тела троих погибших будут доставлены вертолетом в Горно-Алтайск уже в среду - в 21:20 (17:20 мск). По данным ведомства, в городе зарезервированы за счет администрации 10 двухместных номеров с трехразовым питанием для родственников погибших, которые приедут на опознание.