Опознание погибших при сходе лавины в горах Алтая будет проводиться в Горно-Алтайске

ТАСС, 8 мая. Процесс опознания погибших туристов при сходе лавины на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай будет проводиться в Горно-Алтайске. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК по региону.

На Южно-Чуйском хребте 6 мая под лавину попала туристическая группа из девяти человек. Семь человек погибли, двум девушкам удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду. Спасатели ведут поиски на месте схода лавины, тела двоих мужчин и одной женщины уже обнаружены.