Экс-замминистра Красноярского края Маршалкину приговорили к 10 годам колонии

КРАСНОЯРСК, 26 июня. /ТАСС/. Экс-замминистра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Надежда Маршалкина приговорена к 10 годам колонии общего режима и штрафу в 190 млн рублей. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении СК РФ.

"Приговором суда Маршалкиной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в сумме 190 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности на государственной службе сроком на шесть лет", - говорится в сообщении.