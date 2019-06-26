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Экс-замминистра Красноярского края Маршалкину приговорили к 10 годам колонии

Бывшая чиновница признана виновной в получение взятки в особо крупном размере

КРАСНОЯРСК, 26 июня. /ТАСС/. Экс-замминистра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Надежда Маршалкина приговорена к 10 годам колонии общего режима и штрафу в 190 млн рублей. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении СК РФ.

"Приговором суда Маршалкиной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в сумме 190 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности на государственной службе сроком на шесть лет", - говорится в сообщении.

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Маршалкина признана виновной в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). В ноябре 2015 года она была уволена с должности и арестована. По данным следствия, будучи в 2013 году главой "Дирекции по комплексному развитию Нижнего Приангарья", она получила от директора одной из фирм крупную взятку за заключение госконтрактов между дирекцией и юридическим лицом.

Общая сумма взяток должна была составить около 72 млн рублей, но в связи с возникшим конфликтом с руководителем крупной коммерческой организации Маршалкина получила только часть от общей суммы взяток в виде двух автомобилей стоимостью около 4,7 млн рублей и 14 млн рублей в виде перечисления на счет.

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