Для пострадавших от наводнения в Иркутской области проведут ярмарки недвижимости

"Утвержден график проведения ярмарок недвижимости, которые пройдут в территориях Иркутской области, пострадавших от паводка. <…> Планируется, что в ярмарках примут участие около 20 строительных организаций", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Ярмарки недвижимости проведут в Иркутской области для жителей, которые лишились жилья в результате паводка. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы регионального правительства.

На ярмарках жители смогут подобрать себе жилое помещение на вторичном рынке или в новостройках, заключить договор подряда на строительство индивидуального жилого дома на имеющемся или предоставленном земельном участке. Ярмарки будут проходить в Тулуне и Нижнеудинске с 25 по 28 июля.

Сейчас в пострадавших от паводка районах проводится обследование помещений, в том числе жилых. Почти 3,5 тыс. домов уже признаны непригодными для проживания, 5,6 тыс. подлежат капитальному ремонту. Обследования должны завершиться 10 августа.

Ранее сообщалось, что первые шесть семей получили свидетельства, подтверждающие их право на выплаты для покупки жилья, которое они могут приобрести в любом населенном пункте Иркутской области.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков в 109 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.