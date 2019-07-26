Аэропорты на севере Иркутской области не принимают самолеты из-за дыма от лесных пожаров

ИРКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Аэропорты Бодайбо, Киренска и поселка Мама в Иркутской области не принимают самолеты из-за дыма от лесных пожаров, сообщили в пятницу ТАСС в справочных авиаузлов.

"Не принимаем - дым у нас, вроде бы чуть-чуть [метеоусловия] улучшаются, но не могу сказать, как будет дальше. Это уже второй день продолжается", - сказали в аэропорту Мамы.

В Бодайбо сегодня первый день, когда не принимают самолеты, сообщили ТАСС в справочной аэропорта. В Киренске, как ранее сообщал ТАСС, авиаузел закрыт с понедельника, в 22 мюля.

Все три населенных пункта, которые находятся на севере региона, имеют регулярное авиасообщение только с Иркутском. В пятницу в Бодайбо, Маму и Киренск должны были отправиться самолеты авиакомпании "Ангара", однако, как следует из онлайн-табло иркутского аэропорта, рейсы задержаны. При этом только Киренск с областным центром связывают автомобильные дороги. Связь Бодайбо и Мамы с Иркутском обеспечивает в основном авиация.

По данным на утро пятницы, в Иркутской области природные пожары действуют на площади 558,3 тыс. га. В Киренске зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода в воздухе в 1,3 раза.