Спасатели из Хакасии и Кемерова едут в Красноярский край для борьбы с лесными пожарами

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. МЧС усилило группировку в Красноярском крае, направив туда спасателей из Хакасии и Кемеровской области, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"Спасатели Хакасии и Кемеровской области выдвинулись в Красноярский край для оказания помощи в защите населенных пунктов от пожаров. Выдвинулись подразделения пожарной охраны Кемеровской области в составе 50 человек и восьми единиц техники. От ГУ МЧС России по Республике Хакасия - 50 человек и семь единиц техники", - сказали в ведомстве.