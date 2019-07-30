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Лесные пожары в России

Спасатели из Хакасии и Кемерова едут в Красноярский край для борьбы с лесными пожарами

Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян ранее сообщал, что действующие лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам
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© Пресс-служба ГУ МЧС РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. МЧС усилило группировку в Красноярском крае, направив туда спасателей из Хакасии и Кемеровской области, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"Спасатели Хакасии и Кемеровской области выдвинулись в Красноярский край для оказания помощи в защите населенных пунктов от пожаров. Выдвинулись подразделения пожарной охраны Кемеровской области в составе 50 человек и восьми единиц техники. От ГУ МЧС России по Республике Хакасия - 50 человек и семь единиц техники", - сказали в ведомстве.

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Как ранее сообщал первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян, тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке России горит на площади 3 млн га и она будет увеличиваться. Он подчеркнул, что действующие лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики, но люди страдают от задымления. В связи с этим принято решение об увеличении группировки пожарных Рослесхоза, субъектов РФ и МЧС России.

По последней информации "Авиалесоохраны", на территории России действуют 307 лесных пожаров на площади 2,8 млн га. На основании решения региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям, эти пожары не тушат. "По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен", - считают в ведомстве.

 

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииЧуприян, Александр ПетровичХакасияКрасноярский крайКемеровская область
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