Трасса "Сибирь" разгрузилась на треть после открытия движения в зоне паводка

ИРКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь", где скапливалось более 1,5 тыс. автомобилей из-за перекрытия движения в Тулуне во время паводка, с момента открытия проезда разгрузился на треть. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

Движение по трассе в Тулуне перекрывали во вторник, 30 июля, возобновили в пятницу в 05:00 (00:00 мск).

"Можно сказать, что за период открытия трассы более чем на треть она разгрузилась. Не только в Тулуне, а в целом по региону. По нашим оценкам, уже ушли в рейс свыше 600 грузовых машин. В течение выходных ситуация там полностью нормализуется", - сказал собеседник агентства.