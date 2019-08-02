Трасса "Сибирь" разгрузилась на треть после открытия движения в зоне паводка

ИРКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь", где скапливалось более 1,5 тыс. автомобилей из-за перекрытия движения в Тулуне во время паводка, с момента открытия проезда разгрузился на треть. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.
Движение по трассе в Тулуне перекрывали во вторник, 30 июля, возобновили в пятницу в 05:00 (00:00 мск).
"Можно сказать, что за период открытия трассы более чем на треть она разгрузилась. Не только в Тулуне, а в целом по региону. По нашим оценкам, уже ушли в рейс свыше 600 грузовых машин. В течение выходных ситуация там полностью нормализуется", - сказал собеседник агентства.
Участок трассы, проходящий по Тулуну, был подтоплен в результате выхода из берегов реки Ия. Дорогу за период наводнения перекрывали дважды, первый раз - конце июня - начале июля, когда проходила первая волна паводка. Во время второй волны на подъездах к Тулуну скапливалось более 1,5 тыс. автомобилей.
Протяженность федеральной трассы Р-255 "Сибирь" составляет более 1,8 тыс. километров, она проходит по Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областям и Красноярскому краю.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домом с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.