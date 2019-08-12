Отдыхавшие в лагере под Рязанью дети из Иркутской области возвращаются домой

ИРКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Дети из затопленных районов Иркутской области, отправленные на реабилитацию в лагерь "Лесная сказка" под Рязанью, возвращаются домой в связи с плохими условиями проживания в оздоровительном учреждении. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области.

"Ребятам и педагогам из Нижнеудинска было предложено остаться в лагере еще на пару дней, чтобы мы успели перенаправить их в другое оздоровительное учреждение в центральной части России. Однако сопровождающие приняли решение везти детей домой, сейчас все школьники едут в Нижнеудинск", - цитируют в сообщении министра образования Иркутской области Валентину Перегудову.

По ее словам, все лагеря, куда поехали отдыхать дети из затопленных территорий, значатся в федеральном реестре и рекомендованы к посещению Министерством просвещения РФ. Все необходимые разрешительные документы на организацию детского отдыха в лагере под Рязанью были. "К сожалению, мы не можем предварительно проверить лично каждый лагерь, в который отправляем детей. Мы сегодня посмотрим данное оздоровительное учреждение. После этого сможем дать оценку ситуации", - сказала министр, которая в понедельник находится в рабочей поездке в Рязанской области.

Ранее сообщалось, что в лагерь "Лесная сказка" приехали 179 детей и 12 воспитателей из пострадавшей от паводка Иркутской области. По прибытии дети стали жаловаться на условия проживания и санитарное состояние лагеря, о чем сообщили местные СМИ. Прокуратура проводит проверку, в учреждении выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения. В отношении директора лагеря возбуждено дело об административном правонарушении. Внесено представление руководителю управления Роспотребнадзора по Рязанской области об устранении нарушений закона.

Детей из затопленных территорий Иркутской области отправляют в загородные лагеря страны с начала июля. Всего в них отдохнут боле 5 тыс. школьников, большая часть из них уже находятся на отдыхе.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, 6 числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.