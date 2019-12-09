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Роспотребнадзор назвал причину заболевания томских кадетов

У девяти заболевших выявили норовирус

ТОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Причиной заболевания 5 декабря девяти воспитанников Колпашевского кадетского корпуса в Томской области, пятеро из которых были госпитализированы, стал норовирус, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Еще у одного кадета выявлена острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).

Десять воспитанников кадетского корпуса обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции 5 декабря. Пять человек были госпитализированы, еще пять отпущены домой на амбулаторное лечение. 7 декабря учебное заведение было закрыто на карантин из-за превышения эпидемпорога по ОРВИ.

"У заболевших в Колпашеве кадетов выявлен норовирус. Речь идет о девяти заболевших. Контрольные пробы пищи, воды, смывов на группу кишечной палочки отрицательны. Причина - занос и распространение вируса от заболевшего ребенка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, четыре кадета по-прежнему остаются в колпашевской районной больнице. "Колпашевский кадетский корпус из-за ОРВИ с 7 декабря закрыт на неделю на карантин", - добавил представитель Роспотребнадзора.

Колпашевский кадетский корпус был открыт в 2008 году. Учредитель учебного заведения - департамент общего образования Томской области.

Теги
РоссияТомская область
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