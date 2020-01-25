Мэр Прокопьевска заявил, что обрушение кровли на заводе не повлияет на работу предприятия

КУЗБАСС, 25 января. /ТАСС/. Обрушение кровли в цехе на заводе вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске Кемеровской области не повлияет на работу предприятия - временно деятельность переносится на другие объекты холдинга в Иркутскую и Московскую области, а также Алтайский край. В Прокопьевске в скором времени откроется вторая очередь производства, где до полной реконструкции цеха будут идти работы по ремонту вагонов, сообщил на своей официальной странице в соцсети Instagram мэр Прокопьевска Андрей Мамаев.

"Группа компаний "Новотранс" полностью реконструирует вагоносборочный цех Кузбасского вагоноремонтного предприятия (КВРП) в Прокопьевске, который пострадал накануне в результате частичного обрушения кровли. В ближайшее время на предприятии будет открыта вторая очередь производства, где до завершения реконструкции будут проводиться ремонты. До запуска новой очереди часть плановых ремонтов КВРП будет проводиться на заводах Группы компаний Новотранс в Алтайском крае, Иркутской и Московской областях", - сказал Мамаев.

В пресс-службе холдинга ТАСС подтвердили эту информацию, а также сообщили, что происшествие никак не отразится на работниках предприятия. "Все работники КВРП будут обеспечены работой и заработной платой. Часть сотрудников будут командированы на другие заводы холдинга, где будут проводиться ремонты перенаправленных с КВРП вагонов и колесных пар", - цитирует пресс-служба слова президента Группы компаний "Новотранс" Константина Гончарова.

Вечером в пятницу рабочие вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске услышали треск и приняли решение покинуть цех, в этот момент произошло обрушение кровли. Во время происшествия на производстве находились 42 человека, пострадала женщина, от госпитализации она отказалась. Площадь обрушения составила 2,4 тыс. кв. метров.

На место направилась специальная комиссия холдинга для оценки ущерба и расследования причин ЧП, после экспертизы на предприятии начнется разбор завалов.

Кузбасское вагоноремонтное предприятие "Новотранс" (КВРП) расположено в моногороде Прокопьевске. В конце 2019 года завод получил статус резидента территории опережающего социально-экономического развития. "Новотранс" планирует строительство на территории прокопьевского предприятия нового здания для вагоноремонтного депо и другой производственной инфраструктуры.