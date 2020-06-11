В Ростехнадзоре заявили, что не проверяли аварийный резервуар ТЭЦ-3 в 2019-2020 годах

"Что касается проверки хода готовности АО "НТЭК" как теплоснабжающей организации к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 гг., то проверке подвергалось другое структурное подразделение указанного юридического лица - "Управление тепловодоснабжения", - сообщили в ведомстве.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Аварийный резервуар на ТЭЦ-3 в Норильске не проходил проверку в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2019-2020 гг., как ранее утверждала компания. Вместо этого проверялось другое структурное подразделение НТЭК, сообщили ТАСС в Ростехнадзоре.

Ранее вице-президент "Норникеля", директор заполярного филиала компании Николай Уткин сообщал, что 2018 году на аварийном резервуаре №5 был проведен ремонт, после чего проведены гидравлические испытания и экспертиза промышленной безопасности, а в прошлом году бак проверялся в рамках подготовки к отопительному сезону.

СК РФ в ходе расследования уголовного дела установил, что резервуар хранения с 2018 года требовал капитального ремонта. В ноябре 2018 года резервуар без экспертизы промышленной безопасности был введен в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера ТЭЦ-3 Алексея Степанова. Акт утвердил директор предприятия Павел Смирнов. Однако, несмотря на аварийное состояние, резервуар в нарушение правил безопасности продолжал эксплуатироваться.

Ростехнадзор отметил, что в последующем компанией было получено заключение экспертизы промышленной безопасности, согласно которому резервуар № 5 не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности и может эксплуатироваться лишь "при условии выполнения ряда ремонтных мероприятий".

В настоящее время Енисейское управление Ростехнадзора проводит внеплановую проверку объектов на ТЭЦ-3.

"В случае выявления фактов возникновения угрозы повторения ситуации на иных резервуарах, входящих в состав данного объекта, будут приняты все возможные меры реагирования, предусмотренные законодательством", - заключили в ведомстве.

Компании не обязаны сообщать в ведомство о состоянии вечной мерзлоты

Мониторинг состояния вечной мерзлоты не входит в компетенцию Ростехнадзора, поэтому компании не обязаны предоставлять подобные данные в ведомство.

"Мониторинг состояния вечной мерзлоты не входит в компетенцию Ростехнадзора. В Ростехнадзор данные такого мониторинга компании предоставлять не обязаны", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В Ростехнадзоре отметили, что для определения зависимости воздействия потепления климата и вечной мерзлоты на степень разрушения основания под объектами в Арктике необходимо "осуществить значительное количество исследований и проанализировать множество данных". При этом с точки зрения обывателя любая подвижка основания приводит к непроектным нагрузкам конструкций, что может повлечь их выход из строя.

"В настоящее время вопрос открыт", - заключили в Ростехнадзоре.