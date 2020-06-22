Пассажирские перевозки ограничат в тувинской столице из-за коронавируса

ТАСС, 22 июня. Пассажирские перевозки ограничат со вторника в Кызыле, административном центре Тувы, из-за распространения в регионе коронавируса. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте администрации города.

"По данным оперативного штаба Тувы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, каждый день выявляют 140-150 случаев инфицирования данной инфекцией. Эпидемиологи бьют тревогу - большинство случаев заражения от внутрисемейных, родственных контактов. Увеличивается количество тяжелых больных, в этом месяце уже есть человеческие потери. Учитывая крайне неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в регионе, на основании рекомендации управления Роспотребнадзора по РТ (Республика Тыва), мэрия Кызыла приняла решение с 23 июня 2020 года ограничить пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, несмотря на режим самоизоляции, на улицах Кызыла очень много людей. "Многие из нас не соблюдают введенные запреты, предпочитают свободно перемещаться по городу без особой на то надобности. Причиной большинства случаев заболеваний, как отмечают эпидемиологи, также является пренебрежение элементарными правилами гигиены, так и средствами индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что регион вышел на пик по распространению коронавирусной инфекции. По данным на 22 июня, в республике выявлено почти 3,6 тыс. случаев коронавируса, почти 1,7 тыс. человек выздоровели. В мае-июне в регионе с основным диагнозом "коронавирус" умерло восемь человек, еще 31 человек умер от других хронических заболеваний, отягощенных подтвержденным коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,9 млн человек, около 468 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 592 280 случаев заражения, выздоровели 344 416 человек, умерли 8 206. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.