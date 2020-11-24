Путин: Даниил Медведев с блеском прошел всю дистанцию Итогового турнира АТР

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

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"Вы с блеском, на одном дыхании прошли всю дистанцию Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, в красивых и напряженных поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство и по-настоящему бойцовский характер, своей победой продолжили замечательные традиции отечественной теннисной школы", - говорится в телеграмме.

Президент пожелал спортсмену новых достижений и всего наилучшего.

22 ноября Медведев в финале Итогового турнира АТР обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 и стал вторым россиянином, выигрывавшим турнир, после Николая Давыденко в 2009 году.

Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем девяти титулов АТР.